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21:00 23.10.2019

Нардеп Качура утверждает, что прошел тест на полиграфе

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Нардеп Качура утверждает, что прошел тест на полиграфе

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Александр Качура утверждает, что прошел тест на детекторе лжи (полиграфе), который показал его непричастность к коррупции и теневым схемам, и выступает за прохождение аналогичной проверки всеми парламентариями.

"Друзья, я прошел тест на детекторе лжи! Полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею. Официальные документы до конца дня опубликую", - написал Качура на своей странице в соцсети Facebook в среду вечером.

Парламентарий проводил прямую видеотрансляцию прохождения проверки в соцсети и закрепил видеозапись у себя на странице.

"Жду проверки всех", - добавил Качура.

Также сейчас в соцсетях можно наблюдать за прямой трансляцией того, как нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский и Давид Арахамия (лидер фракции) готовятся к прохождению полиграфа.

Теги: #слуга_народу #поліграф #качура
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