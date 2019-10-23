События

20:49 23.10.2019

ГБР заверяет, что заинтересованы в получении только материалов "Схем" о поездке Порошенко на Мальдивы, личных данных не собирают

3 мин читать
ГБР заверяет, что заинтересованы в получении только материалов "Схем" о поездке Порошенко на Мальдивы, личных данных не собирают

В Государственном бюро расследований (ГБР) заявляют, что все данные, которые они истребуют у "Радио Свобода", касаются исключительно материалов программы "Схемы: коррупция в деталях" о поездке пятого президента Украины Петра Порошенко на Мальдивы в начале 2018 года, ни обысков, ни сбора конфиденциальных данных журналистов не будет.

"Все данные, которые истребуют следователи ГБР у "Радио Свобода", будут касаться исключительно материалов программы "Схемы: коррупция в деталях" – "Mr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко", которые помогут в расследовании уголовного производства относительно вероятной незаконной переправки через государственную границу бывшего президента Украины, других должностных лиц", - говорится в сообщении на сайте ГБР.

В Госбюро подчеркнули: с учетом того, что Порошенко не дает показания для установления всех обстоятельств в рамках производства, следователям нужна помощь журналистов, в частности, показания съемочной группы относительно тех событий. Информация, которую выяснили журналисты, должна быть оформлена в рамках уголовного производства, добавили в ГБР.

"…рассчитываем, что "Радио Свобода" пойдет на сотрудничество с ГБР. (…) Подчеркиваем, что никогда не собирали и не будем собирать конфиденциальные данные о журналистах. В том числе ГБР не интересуют источники получения информации журналистами. Также мы не собираемся проводить обыски", - заявили в Бюро.

В ведомстве подчеркнули, что стремятся к конструктивному сотрудничеству с представителями СМИ и наличию качественных журналистских расследований, "ведь у нас общая цель - привлечение виновных к ответственности".

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", готовивших материал о поездке Порошенко на Мальдивы в начале 2018 года (речь идет о материале, обнародованном в январе 2018 года под авторством Михаила Ткача и Натальи Седлецкой).

Следователи ГБР также получили разрешение на доступ к ряду других внутриредакционных данных (к графику работы журналистов, операторов и водителей, к данным об оплате их труда).

Согласно решению суда от 17 октября, журналисты должны передать в ГБР отснятый материал по данной теме; информационные запросы и ответы на них, выполненные во время подготовки передачи; возможные документальные материалы, подтверждающие присутствие (учеты рабочего времени, задачи, бухгалтерские документы о выплатах денежного вознаграждения за выполнение задач, редакционные задания, оплату транспортных услуг, путевок на автомобиле) задействованных журналистов, операторов, водителей и других сотрудников во время съемки материала; другие документальные материалы, касающиеся телепередачи.

Редакция программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и канала "UA:Перший") считает чрезмерным объем данных журналистов, разрешение на доступ к которым ГБР получило в решении Печерского районного суда Киева.

6 августа в ГБР сообщили, что расследуют возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего президента Украины (без указания фамилии, речь идет о Порошенко). Досудебное расследование осуществляется по статьям "служебный подлог", "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", "использование заведомо поддельного документа".

После выхода программы "Схем" о поездке Порошенко на Мальдивы он заявил, что эта частная поездка была им оплачена со своего счета в украинском банке. Порошенко также указал, что государственную границу в начале января 2018 года он пересекал по своей фамилии и по своему паспорту, с соответствующей регистрацией у пограничников.

 

Теги: #дела #гбр #журналисты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:25 22.10.2019
ГБР начало расследование по факту закупки ГФС нерабочих сканеров для таможенной службы

ГБР начало расследование по факту закупки ГФС нерабочих сканеров для таможенной службы

01:37 20.10.2019
В Одессе ГБР задержало полицейских за взятки

В Одессе ГБР задержало полицейских за взятки

10:43 19.10.2019
Двое полицейских в Киевской области извещены о подозрении в пытках

Двое полицейских в Киевской области извещены о подозрении в пытках

13:40 18.10.2019
Незаконная вырубка лесов в Харьковской области нанесла государству убытков на 6 млн грн. - ГБР

Незаконная вырубка лесов в Харьковской области нанесла государству убытков на 6 млн грн. - ГБР

12:00 18.10.2019
Со склада в Киеве изъяли брендовую одежду на 100 млн грн, ввезенную контрабандой

Со склада в Киеве изъяли брендовую одежду на 100 млн грн, ввезенную контрабандой

16:03 17.10.2019
Шокин обратился в ГБР из-за "слива" руководством НАБУ секретной информации

Шокин обратился в ГБР из-за "слива" руководством НАБУ секретной информации

14:24 17.10.2019
Рада намерена усилить полномочия директора ГБР

Рада намерена усилить полномочия директора ГБР

13:08 17.10.2019
СБУ передала в ГБР результаты внутреннего аудита Службы, установлены нарушения, связанные с давлением на бизнес

СБУ передала в ГБР результаты внутреннего аудита Службы, установлены нарушения, связанные с давлением на бизнес

19:24 15.10.2019
Генпрокуратура открыла три дела из-за хищения средств в "оборонке", в том числе при производстве артсистемы "Гиацинт" и миномета "Верба"

Генпрокуратура открыла три дела из-за хищения средств в "оборонке", в том числе при производстве артсистемы "Гиацинт" и миномета "Верба"

20:03 11.10.2019
Суд удовлетворил ходатайство представителя адвоката Голованя о допросах Трубы и Портнова в деле о незаконном сборе и использовании информации

Суд удовлетворил ходатайство представителя адвоката Голованя о допросах Трубы и Портнова в деле о незаконном сборе и использовании информации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 16 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, но на участках разведения было тихо

Похищенный в Коцюбинском младенец найден живым и невредимым

Неизвестная женщина похитила младенца на Киевщине, полиция ввела план-перехват

За минувшие сутки погиб украинский военный, три раненых в результате 24 обстрелов боевиков на Донбассе

Суд взял под стражу экс-нардепа Микитася и назначил залог 80 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардеп Качура утверждает, что прошел тест на полиграфе

Сменились руководители "Укрспирта", Госпродпотребслужбы и Аграрного фонда – министр экономики

Трамп назвал бесполезными траты США на военные конфликты на Ближнем Востоке

Боевики 16 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, но на участках разведения было тихо

АМКУ рассмотрит 24 октября вопрос покупки азербайджанским оператором Bakcell "Vodafone Украина"

"Укроборонпром" расторг контракты с руководителями "Укрспецэкспорта" и "Спецтехноэкспорт", объявил отбор новых

Похищенный в Коцюбинском младенец найден живым и невредимым

Кабмин утвердил перенос рабочих дней в 2020 году

Отопительный сезон в Киеве начнется 25 октября

В Ужгороде зафиксирована вспышка дифтерии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА