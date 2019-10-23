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20:49 23.10.2019

Сменились руководители "Укрспирта", Госпродпотребслужбы и Аграрного фонда – министр экономики

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Сменились руководители "Укрспирта", Госпродпотребслужбы и Аграрного фонда – министр экономики

Полномочия временно исполняющего обязанности главы (вр.и.о.) директора ГП "Укрспирт" Юрия Лучечко прекращены, новым и.о. назначен советник министра экономики Сергей Блескун, сообщил сам министр экономики Тимофей Милованов.

"Аграрный фонд. Отстранен глава фонда (Андрей) Радченко. Будет открыт конкурс. А фонд вообще нужно закрыть. Агроотрасль знает правду", - написал Милованов также в Facebook в среду.

Министр также сообщил, что глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа ушел в отставку по собственному желанию, хотя претензий к его работе у министра нет. Уволен также первый заместитель главы ведомства Александр Жук, а вр.и.о Госпродпотребслужбы стала замглавы ведомства Ольга Шевченко.

Милованов сообщил, что на должности главы "Укрспирта" и Госпродпотребслужбы будут объявлены конкурсы.

Теги: #кадры #минэкономики
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