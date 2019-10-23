События

19:16 23.10.2019

Боевики 16 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, но на участках разведения было тихо

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Боевики 16 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, но на участках разведения было тихо

Незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала суток в среду, при этом участки разведения сил и средств в районе г.Золотое Луганской области и с.Петровское Донецкой области под обстрел не попали.

"В течение текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенной минского договоренностями артиллерии калибра 122 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

11 обстрелов пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", 5 – на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Теги: #оос
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