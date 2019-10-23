АМКУ рассмотрит 24 октября вопрос покупки азербайджанским оператором Bakcell "Vodafone Украина"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 24 октября рассмотрит вопрос предоставления разрешения азербайджанскому телеком-оператору ООО "Bakcell" разрешения на опосредованное приобретение нидерландской Preludium B.V., через которую группа МТС владеет вторым по величине украинским оператором мобильной связи ПрАО "ВФ Украина" ("Vodafone Украина").

Согласно повестке дня на сайте АМКУ одновременно комитет также определится по поводу предоставления Bakcell и люксембургской "дочке" МТС Allegretto Holding Sarl разрешения на согласованные действия в виде выполнения положений Меморандума о взаимопонимании относительно воздержания от конкуренции сроком на 4 года.

Bakcell – основанный в 1994 году азербайджанский оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, работает в стандартах GSM, UMTS и LTE.

Сеть Bakcell состоит более чем из 7,5 тыс. базовых станций, охватывает 93% территории (исключая оккупированные территории) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн абонентов.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн. В компании объясняют это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

"Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. и является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.