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16:34 23.10.2019

Отопительный сезон в Киеве начнется 25 октября

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Отопительный сезон в Киеве начнется 25 октября

Отопительный сезон в Киеве начнется в пятницу, 25 октября, однако для полного запуска системы теплоснабжения понадобится 7-10 дней, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Следующая неделя уже будет холодной, поэтому послезавтра мы начинаем запуск системы отопления. Наша система теплоснабжения – самая большая в Европе, поэтому для ее запуска в полную мощность технологически нам понадобится приблизительно 10 дней. А начинается отопительный сезон 25 октября", - цитирует мэра его пресс-служба.

Кличко сообщил, что договоры по закупке газа с НАК "Нафтогаз Украины" подписаны и "Киевтеплоэнерго" получило соответствующие номинации на газ.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" в этом году заменило более 80 км изношенных теплосетей.

Теги: #кличко #отопительный_сезон
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