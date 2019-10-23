В Ужгороде зафиксирована вспышка дифтерии

Управление здравоохранения Ужгородского городского совета на заседании противоэпидемической комиссии 24 октября намерен принять решение о введении в связи со вспышкой дифтерии в Ужгороде.

Как сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета в среду, подтвержден случай заболевания дифтерией у студента Ужгородского национального университета, он госпитализирован в областную инфекционную больницу.

"Вчера госпитализированы еще двое студентов, контактировавших с больным. Во время профилактического обследования студентов, контактировавших с заболевшими, выявлено 12 носителей токсигенного штамма возбудителя дифтерии", - сказано в сообщении.

Так, в связи с ситуацией по заболеванию дифтерией, Управление здравоохранения Ужгородского городского совета инициировало заседание городской противоэпидемической комиссии в четверг, 24 октября, на котором запланировано заслушать информацию о вспышке дифтерии в городе. Кроме того, будут утверждены противоэпидемические мероприятия и план профилактических мероприятий с целью недопущения осложнений ситуации с дифтерией в городе.