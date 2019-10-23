В Киевском метро 24 октября возможны ограничения в работе из-за футбола

Вечером в четверг, 24 октября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между "Динамо" (Киев) и "Копенгаген" (Дания) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

"В ночь с 24 на 25 октября работа столичной подземки будет продлена на 1 час. На НСК "Олимпийский" состоится матч (начало игры в 22:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Копенгаген" (Дания). Перед началом игры возможном ограничения (закрытие) на вход станции "Олимпийская", - сообщает КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Фейсбуке.

Отмечается, что после окончания футбола возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".