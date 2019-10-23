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16:01 23.10.2019

Во Львовской области троим врачам объявили подозрение в связи со смертью роженицы

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Во Львовской области троим врачам объявили подозрение в связи со смертью роженицы

Во Троим врачам одной из районных больниц Львовской области объявили подозрение в ненадлежащем выполнении служебных обязанностей, что привело к смерти роженицы, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Подозрение объявлено троим акушерам-гинекологам родильного отделения районной больницы.

По данным полиции, инцидент произошел 5 марта 2018 года в одной из районных больниц области, где 32-летняя женщина родила здорового ребенка. После этого ее состояние ухудшилось, а вечером того же дня роженица умерла в больнице.

Досудебное расследование, открытое по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 140 УК Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским и фармацевтическим работником), продолжается.

Теги: #полиция #врачи #смерть #львовская_область
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