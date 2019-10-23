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15:58 23.10.2019

"Укрзализныця" назначила дополнительный ночной рейс экспресса в аэропорт "Борисполь" с 27 октября

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"Укрзализныця" назначила дополнительный ночной рейс экспресса в аэропорт "Борисполь" с 27 октября

АО "Укрзализныця" дополнительный ночной рейс экспресса по маршруту Киев – аэропорт "Борисполь" с 27 октября 2019 года, говорится в сообщении на сайте компании.

"Как и обещали, продолжаем адаптировать график движения бориспольских экспрессов для максимального удобства пассажиров. Начиная с 27 октября, в экспериментальном режиме назначаем дополнительный поезд, который будет отправляться из аэропорта "Борисполь" около трех часов ночи. Мы видим спрос на перевозки в это время, ведь ориентировочно с часу до двух ночи в аэропорту повышенный трафик - прибывает до 10 рейсов", - отметил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

С 27 октября Kyiv Boryspil Express № 805 будет курсировать ежедневно, отправление со станции Борисполь-аэропорт в 2:47, прибытие на ст. Киев - Пассажирский в 3:28.

Как сообщалось, до конца 2019 года "Укрзализныця" планирует открыть на маршруте бориспольского экспресса станцию "Выдубичи" и запустить новый поезд украинского производства. Сейчас на маршруте курсируют поезда PESA.

Ж/д экспресс в аэропорт Борисполь был запущен 30 ноября прошлого года и перевез более 800 тыс. пассажиров.

Теги: #борисполь #укрзализныця #аэропорт_борисполь
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