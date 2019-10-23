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15:27 23.10.2019

Авиакомпания Azur Air Ukraine запускает прямые рейсы из Киева на Кубу

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Авиакомпания Azur Air Ukraine запускает прямые рейсы из Киева на Кубу

Авиакомпания Azur Air Ukraine совместно с туроператором ANEX Tour запускает с 25 октября 2019 до конца апреля 2020 года прямые чартерные рейсы из Киева в Республику Куба (курортный город Варадеро).

Об этом сообщили представители авиакомпании, туроператора и посольства Республики Куба на пресс-конференции в Киеве среду. 

По словам операционного директора ANEX Tour Ирины Оганезовой, рейсы будут выполняться каждые 10 дней. 

"Все готовые турпакеты есть на нашем сайте. В каждый турпакет включен перелет, страховой полис, отель, трансфер. Кроме стандартного отдыха в Варадеро, мы также предлагаем туры с несколькими днями в Гаване", - сказала она.

По словам участников пресс-конференции, инициатором запуска прямых рейсов стало посольство Республики Куба. 

"Над открытием прямых рейсов из Украины мы долго работали. Этот вопрос решался разными способами. Наконец, были объединены все силы, и эта идея стала реальностью", - отметила и. о. посла Республики Куба Катача Диас Агилера.

Авиакомпания Azur Air Ukraine (сначала Utair Ukraine) начала свою деятельность в 2009 году, изменив свое название в 2015 году. Компания базируется в международном аэропорте "Борисполь" (Киевская обл.), однако предлагает рейсы из регионов - Харькова, Запорожья, Львова и Одессы. В настоящее время компания выполняет только чартерные рейсы. 

По словам первого заместителя генерального директора по производству Azur Air Ukraine Анатолий Бенца, в 2018 году авиакомпания перевезла 1,1 млн пассажиров, осуществив 4,5 тыс. рейсов.

Теги: #киев #azur_air #рейс #куба
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