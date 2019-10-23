Около тысячи прокуроров Генпрокуратуры в среду сдают анонимный экзамен в рамках аттестации

В рамках аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины в среду, 23 октября, началось тестирование в форме анонимного экзамена на знание и умение применять закон, а также на осуществление полномочий прокурора, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня тестирование пройдут 4 группы прокуроров – около 1000 человек, которые подали заявления о переведении на работу в новые органы прокуратуры. Последняя группа пройдет тестирование 24 октября", - приводит слова Главного военного прокурора Виктора Чумака пресс-служба Генпрокуратуры.

Так, аттестация проходит в несколько этапов и заключается в проверке профессиональной компетенции, этики и общих способностей. Во время теста кандидаты с помощью компьютерной техники должны будут ответить на 100 вопросов за 100 минут, за один правильный ответ насчитывается 1 балл. До следующего этапа аттестации, который будет проходить в форме собеседования и выполнения ситуативного задания, допускаются те, кто набрал проходной балл – 70.

Заявление о переведении в Офис генерального прокурора подали 1082 прокурора, аттестация прокуроров других уровней начнется после создания Офиса.

"Прокуроры пришли на костылях, дабы пройти тестирование. По большому счету, есть желание доказать свою профпригодность и пройти аттестацию", – дополнил Чумак.

Тестирование проводится в рамках аттестации прокуроров на выполнение закона Украины "Про внесение изменений в некоторые законодательные акты относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Как сообщалось, 25 сентября вступили в силу изменения в закон о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры, которые дают возможность начать реформу органов прокуратуры, в рамках которой все прокуроры и следователи органов прокуратуры, готовые работать по новым правилам, должны пройти аттестацию; первыми аттестацию прошли прокуроры Генпрокуратуры.

Принятый 19 сентября закон предусматривает создание новой структуры органов прокуратуры после проведения аттестации прокуроров, ликвидацию военных прокуратур с одновременным предоставлением генеральному прокурору права в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

21 октября в Генпрокуратуре сообщили, что 218 прокуроров Генпрокуратуры, которые не подали заявления о намерении пройти аттестацию и работать в новых органах прокуратуры, будут уволены.