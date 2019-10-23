Суд взял под частичный домашний арест подозреваемого в нанесении убытков "Укрзализныце" совладельца Kyiv Food Market

Высший антикоррупционный суд отправил под ночной домашний арест подозреваемого в давлении на сотрудников "Укрзализныци" совладельца Kyiv Food Market Михаила Бейлина, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Бизнесмена обязали не выходить из дому без разрешения, сообщать об изменении места жительства, сдать на хранение загранпаспорта и воздерживаться от общения с другими подозреваемыми.

Бейлин проходит как один из соучастников по делу о нанесении убытков на 20 млн грн филиалу "Укрзализничпостач" АО "Укрзализныця", фигурантом которого также является экс-нардеп от БПП Валерий Ищенко.

Как сообщалось, 2 октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении в нанесении ущерба на сумму более 20 млн грн ГП "Укрзализнычпостач" экс-народному депутату Валерию Ищенко (член депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко"), его финансовому советнику, экс-внештатному советнику главы Администрации президента Украины в 2015 - 2016 гг.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Таким образом, общее количество участников преступления возросло до 10 человек.

Так, по версии следствия, в 2015 году частный предприниматель обратился с действующему на то время нардепу с просьбой о содействии в организации схемы поставок метизной продукции на "Укрзализныцю" по завышенным вдвое ценам. Нардеп согласился оказать содействие своими финансовыми ресурсами и деловыми связями. Кроме того, к совершению преступления приобщился помощник нардепа, выполняя его поручения относительно финансов и консультируя других участников схемы.

Нардеп также обратился к екс-внештатному советнику главы АП, чтобы он оказал влияние на должностных лиц ГП "Укрзализнычпостач" для обеспечения побед на торгах и заключения договора поставки метизной продукции по желаемой для участников преступления цене. В результате, по версии следствия, "Укрзализныци" был нанесен имущественный ущерб в размере более 20 млн грн.

ВАКС наложил арест на имущество экс-нардепа Ищенко и избрал ему мерой пресечения домашний арест.