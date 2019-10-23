В Крыму сейчас 99 политзаключенных

На территории Крымского полуострова сейчас находятся 99 политических заключенных, арестованных оккупационными властями Российской Федерации, отмечает глава правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

"По данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, на сегодняшний день считаем 99 политических заключенных. Из них 80 – это крымские татары", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

Из 99 человек 88 находятся непосредственно в СИЗО или в колонии. "11 – это те, в отношении которых были вынесены приговоры условно по политическим статьям, и они находятся под домашним арестом или с ограничениями. Например, Казим Аметов, у которого на ноге браслет и он не может выйти за пределы своего двора", - рассказал Бариев.

Член Меджлиса указал, что у других организаций и активистов есть цифра в 87 политзаключенных, и отметил, что в Украине нет закона о политзаключенных и нет четкого определения, кого можно считать таковыми.

"В списках наших коллег есть трое политических заключенных Игорь Кияшко, Александр Шумков и Виктор Шур, которых нет у нас. Потому что мы целенаправленно говорим о тех политзаключенных, которые имеют отношение к Крыму: родились в Крыму, работали и т.д., или тех гражданах Украины, которые были задержаны непосредственно в Крыму. Поэтому по нашим данным 99 человек", - пояснил он.

Бариев сообщил, что в списки политзаключенных за 2019 год добавились граждане Украины Леонид Пархоменко, Максим Филатов, Дмитрий Долгополов и Анна Сухоносова.

"По этим людям, это "дело украинских диверсантов", неоднозначный подход. Долгополов – это украинский военнослужащий, который перешел на сторону Российской Федерации, служил в Военно-морском флоте РФ, но впоследствии был арестован, а также его сожительница Анна Сухоносова. Они обвинены в шпионаже. Как правозащитники не можем давать оценку, являются ли они на самом деле "украинскими шпионами" или предателями. Мы оцениваем их как граждан Украины, которых арестовал оккупант, обвиняет их по политической статье", - подчеркнул он.

По его словам, за 9 месяцев этого года Крымскотатарским ресурсным центром зафиксированы 80 обысков, 126 задержаний (113 – в отношении крымских татар), 169 допросов, опросов, "бесед", 282 ареста (196 в отношении крымских татар), включая 213 случаев продления срока ареста, 578 случаев нарушения права на справедливый суд, 90 случаев нарушения права на наивысший достижимый уровень психического и физического здоровья, 69 этапирований политических заключенных в Крыму.

Бариев указал, что в этом году обыски в домах украинских и крымскотатарских активистов в основном проводились по делу "Хизб ут-Тахрир" и свидетелей Иеговы. "Российская Федерация все больше раскручивает религиозную сферу, потому что у них есть подобный закон и потому что они пытаются связать крымскотатарский народ с исламским терроризмом, экстремизмом", - отметил он.