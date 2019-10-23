В Крымскотатарском ресурсном центре сообщили о 4 жертвах и одном пропавшем без вести в Крыму за 9 месяцев этого года

За 9 месяцев этого года в Крыму зафиксировано 3 случая смерти пропавших без вести крымских татар, смерть одного заключенного в СИЗО, о которых стало известно не сразу, и один случай пропажи без вести гражданина Украины, сообщил глава правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

"Мы можем утверждать, что частота фактов пропавших без вести и убийств в отношении коренного крымскотатарского народа увеличивается",- сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

Так, в апреле в СИЗО Симферополя скончался заключенный, а стало об этом известно только в мае. В апреле пропал 61-летний крымский татарин, предприниматель Рашид Ягьяев, труп его с привязанной гирей на шее был найден в поселке Николаевка Симферопольского района в июле, когда его выбросило на берег после шторма.

11 июля в селе Ароматное Бахчисарайского района было найдено тело пропавшего 10 июля Фахри Мустафаева, у которого осталось трое маленьких детей. В сентябре в селе Залесное был найден мертвым 20-летний Эйнар Эюпов, который пропал еще в августе 2018 года.

10 сентября в Крыму пропал Максим Каплиенко, отец футболиста тбилисского "Динамо" Александра Каплиенко