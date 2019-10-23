Менее трети украинцев защищают свое право на бездымную среду в запрещенных для курения местах

Менее трети украинцев жалуются в органы власти и делают замечание людям, которые курят в запрещенных местах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и презентованного на пресс-конференции в среду в Киеве.

Согласно исследованию "Как изменилось поведение украинцев после национальной информационной антитабачной кампании", 24,2% респондентов отмечают, что делали замечания людям, которые курили в запрещенных местах (до информкампании - 21%), 3,5% - наклеили знак "Курить запрещено" (до - 2,2%), 3,3% - пожаловались в органы власти (до 2,1%), 30,2% - какой-либо из вышеперечисленных вариантов - (24,5%).

Что касается самих курильщиков, то по их словам, они ощущают давление со стороны общества за курение в запрещенных местах. Так, 35,4% курильщиков ощущали давление за курение в квартире или доме (до информкампании - 30,2%), 37,1% - за курение в подъезде (27,8%), 23,6% - в местах, которые определены для курения на работе (14,9%), 25,1% - кафе, рестораны или бары (13,9%), 23,6% - остановки общественного транспорта (11,5%).

Информационная кампания была проведена ОО "Жизнь" и Центром общественного здоровья МОЗ Украины. В течение июня на 25 национальных и более 20 региональных телеканалах транслировался социальный видеоролик о вреде пассивного курения. Жители столицы и 10 городов Украины также видели на улицах социальную рекламу. Кроме того, при содействии региональных центров общественного здоровья были распространены в регионах в учреждениях здравоохранения и других общественных местах более 10 тыс. постеров, 25 тыс. наклеек и листовок об угрозах пассивного курения, прежде всего для детей, которые не могут себя защитить самостоятельно. Информационная кампания была призвана напомнить, что право на бездымный воздух не только является базовым правом каждого человека, но также гарантировано законом.

Отмечается, что в 2020 году будет проведен следующий раунд кампании по борьбе с табакокурением.

Опрос был проведен КМИС в мае 2019 года до информкампании и в сентябре - после информкампании.