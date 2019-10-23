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13:17 23.10.2019

Боевики на Донбассе с полуночи 9 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих

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Боевики на Донбассе с полуночи 9 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду 9 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил, потерь нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"По состоянию на 12:30 сегодня, 23 октября, российско-оккупационные войска открывали огонь уже 9 раз. На Луганском направлении с начала суток противник из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Луганского и из автоматических гранатометов - около Зайцево", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

Кроме того, еще на один обстрел защитникам поселка Луганское пришлось отвечать после 8 утра, когда враг применил пулемет большого калибра.

На Донецком направлении боевики использовали артиллерию калибра 122-мм в районе Водяного, на украинских позициях разорвались 11 снарядов.

Также военнослужащих ВСУ, которые выполняют боевые задачи у населенного пункта Пески враг обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

"По имеющейся информации, в течение текущих суток потерь с нашей стороны нет", - отметил Праута.

Теги: #оос #минобороны #обстрел
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