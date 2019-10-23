События

12:53 23.10.2019

В Великобритании в грузовике обнаружили 39 тел

1 мин читать
В Великобритании в грузовике обнаружили 39 тел

Полицейские британского графства Эссекс в среду обнаружили в грузовике 39 тел, в том числе одного подростка, сообщает интернет-портал британской газеты Independent в среду.

"Это трагическое происшествие, большое число людей лишились жизней. Наше расследование направлено на поиск причин произошедшего", - заявили в полиции.

"Мы пытаемся идентифицировать жертвы, но этот процесс может затянуться", - добавил представитель правоохранительных органов.

Грузовик был обнаружен в промышленном парке в Эссексе.

По подозрению в массовом убийстве задержан 25-летний водитель грузовика, который, по некоторым данным, приехал из Болгарии в субботу.

По сведениям полиции, задержанный родом из Северной Ирландии.

Теги: #великобритания #полиция #грузовик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:16 23.10.2019
Основной версией взрыва гранаты в центре Киева является неосторожное обращение с взрывным устройством

Основной версией взрыва гранаты в центре Киева является неосторожное обращение с взрывным устройством

09:47 23.10.2019
Во Львове 12 студентов училища отравились газом из баллончика

Во Львове 12 студентов училища отравились газом из баллончика

09:21 23.10.2019
Полиция установила личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева

Полиция установила личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева

01:03 23.10.2019
Полиция устанавливает причины взрыва в центре Киева

Полиция устанавливает причины взрыва в центре Киева

00:37 23.10.2019
В Николаевской области правоохранители расследуют обстоятельства смертельной ДТП

В Николаевской области правоохранители расследуют обстоятельства смертельной ДТП

16:19 22.10.2019
На Днепропетровщине задержали ранее судимых членов ОПГ, нападавших на аграриев и предпринимателей

На Днепропетровщине задержали ранее судимых членов ОПГ, нападавших на аграриев и предпринимателей

05:09 22.10.2019
В Княжичах на Киевщине неизвестные стреляли после ДТП, раненный госпитализирован, введена операция "Сирена"

В Княжичах на Киевщине неизвестные стреляли после ДТП, раненный госпитализирован, введена операция "Сирена"

17:04 21.10.2019
В Париже выступают против новой отсрочки по Brexit

В Париже выступают против новой отсрочки по Brexit

11:57 21.10.2019
Фунт подскочил выше $1,3 на оптимизме по поводу сделки о Brexit

Фунт подскочил выше $1,3 на оптимизме по поводу сделки о Brexit

06:02 21.10.2019
На Киевщине во время задержания полицейскими умер мужчина

На Киевщине во время задержания полицейскими умер мужчина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки погиб украинский военный, три раненых в результате 24 обстрелов боевиков на Донбассе

Суд взял под стражу экс-нардепа Микитася и назначил залог 80 млн грн

Причиной обвала подъезда дома в Дрогобыче в августе стало разрушение средней несущей стены подвала

Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе с начала суток из-за обстрелов, украинские подразделения соблюдают условия прекращения огня – штаб ООС

Депутаты Лисичанска выделили 1млн грн на финансовую поддержку "Лисичанскводоканала"

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики на Донбассе с полуночи 9 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих

"Укрзализныця" уведомила правоохранителей о коррупционных растратах во Львовском ЛРЗ на 6,5 млн грн

Популярный бельгийский комикс "Приключения Тинтина" издан в Украине

Боевики обстреляли из стрелкового оружия участок разведения у Золотого

Аэропорты "Киев" и "Львов" сообщили о задержке рейсов из-за утреннего тумана

Спасатели вытащили коня из выгребной ямы на Львовщине

САП зарегистрировала дело по факту получения неправомерной выгоды 11 народными депутатами

В ближайшие дни в Украине по-прежнему будет тепло и сухо

В Москве завершили расследование дела арестованного Рудьковского, обвиняемого в нападении на посольство РФ

Суд перенес рассмотрение дела Савченко–Рубана на 12 декабря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА