"Укрзализныця" уведомила правоохранителей о коррупционных растратах во Львовском ЛРЗ на 6,5 млн грн

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) передало правоохранительным органам информацию о коррупционных растратах по итогам проверки дочернего предприятия УЗ "Львовский локомотиворемонтный завод" (ЛРЗ), сообщил глава УЗ Евгений Кравцов.

"Вместо того чтобы изготавливать зубчатые колеса для локомотивов с ранее закупленных заготовок, предприятие поставляло "Укрзализныце" детали собственного производства, но купленные в ООО (название не уточнено – ИФ) посредника. Почти на 60% дороже себестоимости. В результате - 6,5 млн грн убытков для УЗ", - написал он на своей Facebook-странице в среду.

Как сообщалось, "Укрзализныця" с начала 2019 года уволила 22 руководителя подразделов филиала "Пассажирская компания", отвечающих за организацию пассажирских перевозок.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщал, что Кабинет министров Украины изучает вопрос качества работы нынешнего менеджмента "Укрзализныци" в связи с "тотальной коррупцией" в компании.