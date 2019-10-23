События

12:20 23.10.2019

"Укрзализныця" уведомила правоохранителей о коррупционных растратах во Львовском ЛРЗ на 6,5 млн грн

1 мин читать
"Укрзализныця" уведомила правоохранителей о коррупционных растратах во Львовском ЛРЗ на 6,5 млн грн

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) передало правоохранительным органам информацию о коррупционных растратах по итогам проверки дочернего предприятия УЗ "Львовский локомотиворемонтный завод" (ЛРЗ), сообщил глава УЗ Евгений Кравцов.

"Вместо того чтобы изготавливать зубчатые колеса для локомотивов с ранее закупленных заготовок, предприятие поставляло "Укрзализныце" детали собственного производства, но купленные в ООО (название не уточнено – ИФ) посредника. Почти на 60% дороже себестоимости. В результате - 6,5 млн грн убытков для УЗ", - написал он на своей Facebook-странице в среду.

Как сообщалось, "Укрзализныця" с начала 2019 года уволила 22 руководителя подразделов филиала "Пассажирская компания", отвечающих за организацию пассажирских перевозок.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщал, что Кабинет министров Украины изучает вопрос качества работы нынешнего менеджмента "Укрзализныци" в связи с "тотальной коррупцией" в компании.

Теги: #кравцов #укрзализныця #коррупция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:14 22.10.2019
На содержание и развитие ж/д инфраструктуры необходимо 108 млрд грн в год – член правления "Укрзализныци"

На содержание и развитие ж/д инфраструктуры необходимо 108 млрд грн в год – член правления "Укрзализныци"

12:15 21.10.2019
Депутаты от "Слуги народа" провалили голосование в профильном комитете законопроекта об отмене коррупционной схемы в сфере оценки недвижимости

Депутаты от "Слуги народа" провалили голосование в профильном комитете законопроекта об отмене коррупционной схемы в сфере оценки недвижимости

11:05 18.10.2019
Кабмин вернул "Укрзализныцю" в сферу управления Мининфраструктуры

Кабмин вернул "Укрзализныцю" в сферу управления Мининфраструктуры

10:15 18.10.2019
"Укрзализныця" подтвердила заинтересованность в покупке локомотивов китайской CRRC

"Укрзализныця" подтвердила заинтересованность в покупке локомотивов китайской CRRC

17:46 17.10.2019
"Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов на период осенних каникул

"Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов на период осенних каникул

15:53 17.10.2019
Компетентные органы будут проверять сообщения обличителей коррупции, и только после этого могут открываться уголовные производства

Компетентные органы будут проверять сообщения обличителей коррупции, и только после этого могут открываться уголовные производства

11:53 17.10.2019
"Укрзализныця" заявляет о возможной остановке работы Николаевского морпорта из-за лоббирования АМПУ интересов оператора "Сисайд Терминал"

"Укрзализныця" заявляет о возможной остановке работы Николаевского морпорта из-за лоббирования АМПУ интересов оператора "Сисайд Терминал"

11:53 17.10.2019
Рада приняла закон об обличителях коррупции

Рада приняла закон об обличителях коррупции

11:04 17.10.2019
"Укрзализныця" не сможет запустить WiFi в поездах, пока государство не откроет для мобильных операторов частоты 900МГц - мнение

"Укрзализныця" не сможет запустить WiFi в поездах, пока государство не откроет для мобильных операторов частоты 900МГц - мнение

10:08 17.10.2019
САП направила в ВАКС дело о причинении "Укрзализныце" убытков на 39,8 млн грн

САП направила в ВАКС дело о причинении "Укрзализныце" убытков на 39,8 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки погиб украинский военный, три раненых в результате 24 обстрелов боевиков на Донбассе

Суд взял под стражу экс-нардепа Микитася и назначил залог 80 млн грн

Причиной обвала подъезда дома в Дрогобыче в августе стало разрушение средней несущей стены подвала

Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе с начала суток из-за обстрелов, украинские подразделения соблюдают условия прекращения огня – штаб ООС

Депутаты Лисичанска выделили 1млн грн на финансовую поддержку "Лисичанскводоканала"

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики на Донбассе с полуночи 9 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих

В Великобритании в грузовике обнаружили 39 тел

Популярный бельгийский комикс "Приключения Тинтина" издан в Украине

Боевики обстреляли из стрелкового оружия участок разведения у Золотого

Аэропорты "Киев" и "Львов" сообщили о задержке рейсов из-за утреннего тумана

Спасатели вытащили коня из выгребной ямы на Львовщине

САП зарегистрировала дело по факту получения неправомерной выгоды 11 народными депутатами

В ближайшие дни в Украине по-прежнему будет тепло и сухо

Основной версией взрыва гранаты в центре Киева является неосторожное обращение с взрывным устройством

В Москве завершили расследование дела арестованного Рудьковского, обвиняемого в нападении на посольство РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА