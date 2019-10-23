Популярный бельгийский комикс "Приключения Тинтина" издан в Украине

Комикс про приключения известного бельгийского персонажа Тинтина переведён и издан на украинском языке.

"Тентен или Тинтин - один из самых известных героев комиксов и один из символов моей страны, Бельгии. Он был создан в первую очередь для детей, но они обращаются также и ко взрослым. Альбомы, которые были созданы после Второй Мировой войны являются следствием серьезной подготовки и исследования автором важных исторических событий", - сказал посол Бельгии в Украине Алекс Ленартс на презентации украинского издания "Репортер "ХХ віку" у країні Совєтів "в среду в Киеве.

По его словам, альбом "Tintin au pays des Soviets" был впервые опубликован в 1929 году, главным героем стали: юный репортёр Тинтин и его пёс Милу.

"Мы выбрали именно этот альбом для перевода не случайно, а именно потому что он тесно связан с историей вашей страны и СССР", - отметил дипломат.

В альбоме речь идёт о тоталитарном режиме, в частности, о голоде, коллективизации, гонениях.

Переводчиком выступил Иван Рябчий, который на данный момент является директором издательства "PINZEL".