События

11:51 23.10.2019

Популярный бельгийский комикс "Приключения Тинтина" издан в Украине

1 мин читать
Популярный бельгийский комикс "Приключения Тинтина" издан в Украине

Комикс про приключения известного бельгийского персонажа Тинтина переведён и издан на украинском языке.

"Тентен или Тинтин - один из самых известных героев комиксов и один из символов моей страны, Бельгии. Он был создан в первую очередь для детей, но они обращаются также и ко взрослым. Альбомы, которые были созданы после Второй Мировой войны являются следствием серьезной подготовки и исследования автором важных исторических событий", - сказал посол Бельгии в Украине Алекс Ленартс на презентации украинского издания "Репортер "ХХ віку" у країні Совєтів "в среду в Киеве.

По его словам, альбом "Tintin au pays des Soviets" был впервые опубликован в 1929 году, главным героем стали: юный репортёр Тинтин и его пёс Милу.

"Мы выбрали именно этот альбом для перевода не случайно, а именно потому что он тесно связан с историей вашей страны и СССР", - отметил дипломат.

В альбоме речь идёт о тоталитарном режиме, в частности, о голоде, коллективизации, гонениях.

Переводчиком выступил Иван Рябчий, который на данный момент является директором издательства "PINZEL".

Теги: #бельгия #комикс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:54 13.10.2019
В Бельгии открыли памятник Анне Ярославне

В Бельгии открыли памятник Анне Ярославне

00:51 22.09.2019
Украина победила Бельгию и вышла в четвертьфинал ЧЕ по волейболу

Украина победила Бельгию и вышла в четвертьфинал ЧЕ по волейболу

14:46 01.09.2019
Зеленский провел встречу с премьером Бельгии

Зеленский провел встречу с премьером Бельгии

15:22 03.06.2019
Google инвестирует 600 млн евро в строительство 4-го дата-центра в Бельгии

Google инвестирует 600 млн евро в строительство 4-го дата-центра в Бельгии

10:35 14.05.2019
Бомж полностью остановил движение поездов через Брюссель

Бомж полностью остановил движение поездов через Брюссель

00:10 09.03.2019
Бельгийские женщины потребовали 8 марта больше свободы и уважения

Бельгийские женщины потребовали 8 марта больше свободы и уважения

11:56 08.03.2019
Бельгийки 8 марта устроили забастовку

Бельгийки 8 марта устроили забастовку

16:22 03.03.2019
Христианские демократы Бельгии отреагировали на оскорбительные высказывания венгерского премьера

Христианские демократы Бельгии отреагировали на оскорбительные высказывания венгерского премьера

21:32 12.02.2019
МИД рекомендует украинцам учесть проблемы в Бельгии с транспортом из-за проведения 12-13 февраля общенациональной забастовки

МИД рекомендует украинцам учесть проблемы в Бельгии с транспортом из-за проведения 12-13 февраля общенациональной забастовки

22:49 10.02.2019
В Бельгии "желтые жилеты" атаковали домовладение экс-премьера Ди Рупо

В Бельгии "желтые жилеты" атаковали домовладение экс-премьера Ди Рупо

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки погиб украинский военный, три раненых в результате 24 обстрелов боевиков на Донбассе

Суд взял под стражу экс-нардепа Микитася и назначил залог 80 млн грн

Причиной обвала подъезда дома в Дрогобыче в августе стало разрушение средней несущей стены подвала

Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе с начала суток из-за обстрелов, украинские подразделения соблюдают условия прекращения огня – штаб ООС

Депутаты Лисичанска выделили 1млн грн на финансовую поддержку "Лисичанскводоканала"

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики обстреляли из стрелкового оружия участок разведения у Золотого

Аэропорты "Киев" и "Львов" сообщили о задержке рейсов из-за утреннего тумана

Спасатели вытащили коня из выгребной ямы на Львовщине

САП зарегистрировала дело по факту получения неправомерной выгоды 11 народными депутатами

В ближайшие дни в Украине по-прежнему будет тепло и сухо

Основной версией взрыва гранаты в центре Киева является неосторожное обращение с взрывным устройством

В Москве завершили расследование дела арестованного Рудьковского, обвиняемого в нападении на посольство РФ

Суд перенес рассмотрение дела Савченко–Рубана на 12 декабря

НАПК направило в суд админпротокол в отношении члена Высшего совета правосудия Комкова

Правоохранители разоблачили схему вербовки украинцев для переправки мигрантов в страны ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА