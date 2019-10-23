События

11:39 23.10.2019

Аэропорты "Киев" и "Львов" сообщили о задержке рейсов из-за утреннего тумана

2 мин читать
Аэропорты "Киев" и "Львов" сообщили о задержке рейсов из-за утреннего тумана

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) сообщил о задержке некоторых рейсов в связи с сильным туманом.

Видимость в аэропорту по состоянию на 9:00 среды составляла 200 м, вертикальная – 50 м.

Три рейса из "Киева" до Варшавы (LOT), Барселоны (Vueling Airlines) и Минска (Belavia) были отменены.

Еще семь рейсов – в Ганновер (W66108, Wizz Air), Рим (AZ590, Alitalia) Лиссабон (W66192, Wizz Air), Катовице (W1277, Wizz Air), Кельн (W7308, Wizz Air), Ригу (W6280, Wizz Air) и Вену (W6128, Wizz Air) – были перенаправлены в международный аэропорт "Борисполь". Пассажирам, которые должны были лететь обратными рейсами, аэропорт предоставил трансфер в "Борисполь".

Самолет, который следовал по маршруту Неаполь-Киев (Ernest), приземлился в аэропорту Львова.

На внутренних рейсах авиакомпании "Мотор Сич" отменен утренний рейс в Одессу, задерживаются рейсы в Запорожье и Львов.

В то же время международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого сообщает, что самолет из Вильнюса (Wizz Air) не смог осуществить посадку в аэропорту Львова и сел в румынском аэропорту "Клуж". Самолет авиакомпании Ryanair из Модлина ожидал улучшения метеоусловий в "зоне ожидания" и уже совершил посадку во "Львове".

С небольшой задержкой вылетели Turkish Airlines из Стамбула.

Как сообщалось, в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского опровергли информацию о высоком уровне загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода над Украиной.

Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в стране наблюдается привычная для осени концентрация загрязняющих веществ в воздухе, ничего аномального не происходит.

Теги: #туман #аэропорт_киев #задержки #аэропорт_борисполь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:03 22.10.2019
Ряд рейсов задерживаются, некоторые отменены или перенесены в аэропорт "Борисполь" из-за тумана в аэропорту "Киев"

Ряд рейсов задерживаются, некоторые отменены или перенесены в аэропорт "Борисполь" из-за тумана в аэропорту "Киев"

08:19 21.10.2019
В Киеве и большинстве областей Украины 21 октября ожидается туман - ГСЧС

В Киеве и большинстве областей Украины 21 октября ожидается туман - ГСЧС

10:14 16.10.2019
"Укрзализныця" планирует до 2020г запустить новый поезд украинского производства на маршруте в аэропорт "Борисполь"

"Укрзализныця" планирует до 2020г запустить новый поезд украинского производства на маршруте в аэропорт "Борисполь"

08:08 16.10.2019
В Киеве и большинстве областей Украины 16 октября ожидается туман, видимость 200-500 м

В Киеве и большинстве областей Украины 16 октября ожидается туман, видимость 200-500 м

14:17 11.09.2019
Пожарные ликвидировали основную часть пожара на незаконной свалке вблизи аэропорта "Борисполь"

Пожарные ликвидировали основную часть пожара на незаконной свалке вблизи аэропорта "Борисполь"

12:57 07.09.2019
В аэропорт "Борисполь" приехал Зеленский

В аэропорт "Борисполь" приехал Зеленский

12:40 07.09.2019
В аэропорту "Борисполь" ожидают прибытия из Москвы освобожденных украинцев

В аэропорту "Борисполь" ожидают прибытия из Москвы освобожденных украинцев

16:53 06.09.2019
Wizz Air предупреждает о возможных задержках рейсов из-за загруженности авиапространства ЕС

Wizz Air предупреждает о возможных задержках рейсов из-за загруженности авиапространства ЕС

13:17 31.08.2019
В аэропорту "Киев" открыли памятник авиаконструктору Сикорскому

В аэропорту "Киев" открыли памятник авиаконструктору Сикорскому

11:10 30.08.2019
Перенос рейсов из аэропорта "Киев" не повлияет на регулярность других рейсов из аэропорта "Борисполь"

Перенос рейсов из аэропорта "Киев" не повлияет на регулярность других рейсов из аэропорта "Борисполь"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки погиб украинский военный, три раненых в результате 24 обстрелов боевиков на Донбассе

Суд взял под стражу экс-нардепа Микитася и назначил залог 80 млн грн

Причиной обвала подъезда дома в Дрогобыче в августе стало разрушение средней несущей стены подвала

Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе с начала суток из-за обстрелов, украинские подразделения соблюдают условия прекращения огня – штаб ООС

Депутаты Лисичанска выделили 1млн грн на финансовую поддержку "Лисичанскводоканала"

ПОСЛЕДНЕЕ

Популярный бельгийский комикс "Приключения Тинтина" издан в Украине

Боевики обстреляли из стрелкового оружия участок разведения у Золотого

Спасатели вытащили коня из выгребной ямы на Львовщине

САП зарегистрировала дело по факту получения неправомерной выгоды 11 народными депутатами

В ближайшие дни в Украине по-прежнему будет тепло и сухо

Основной версией взрыва гранаты в центре Киева является неосторожное обращение с взрывным устройством

В Москве завершили расследование дела арестованного Рудьковского, обвиняемого в нападении на посольство РФ

Суд перенес рассмотрение дела Савченко–Рубана на 12 декабря

НАПК направило в суд админпротокол в отношении члена Высшего совета правосудия Комкова

Правоохранители разоблачили схему вербовки украинцев для переправки мигрантов в страны ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА