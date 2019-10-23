Аэропорты "Киев" и "Львов" сообщили о задержке рейсов из-за утреннего тумана

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) сообщил о задержке некоторых рейсов в связи с сильным туманом.

Видимость в аэропорту по состоянию на 9:00 среды составляла 200 м, вертикальная – 50 м.

Три рейса из "Киева" до Варшавы (LOT), Барселоны (Vueling Airlines) и Минска (Belavia) были отменены.

Еще семь рейсов – в Ганновер (W66108, Wizz Air), Рим (AZ590, Alitalia) Лиссабон (W66192, Wizz Air), Катовице (W1277, Wizz Air), Кельн (W7308, Wizz Air), Ригу (W6280, Wizz Air) и Вену (W6128, Wizz Air) – были перенаправлены в международный аэропорт "Борисполь". Пассажирам, которые должны были лететь обратными рейсами, аэропорт предоставил трансфер в "Борисполь".

Самолет, который следовал по маршруту Неаполь-Киев (Ernest), приземлился в аэропорту Львова.

На внутренних рейсах авиакомпании "Мотор Сич" отменен утренний рейс в Одессу, задерживаются рейсы в Запорожье и Львов.

В то же время международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого сообщает, что самолет из Вильнюса (Wizz Air) не смог осуществить посадку в аэропорту Львова и сел в румынском аэропорту "Клуж". Самолет авиакомпании Ryanair из Модлина ожидал улучшения метеоусловий в "зоне ожидания" и уже совершил посадку во "Львове".

С небольшой задержкой вылетели Turkish Airlines из Стамбула.

Как сообщалось, в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского опровергли информацию о высоком уровне загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода над Украиной.

Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в стране наблюдается привычная для осени концентрация загрязняющих веществ в воздухе, ничего аномального не происходит.