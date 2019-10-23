События

11:38 23.10.2019

Спасатели вытащили коня из выгребной ямы на Львовщине

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Спасатели вытащили коня из выгребной ямы на Львовщине

В с. Толщев Пустомытовского района Львовской области во вторник в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в выгребную яму упал конь и не может самостоятельно выбраться, сообщает пресс-служба ГУ Госслужбы Украины по ЧС в области.

"Пожарно-спасательным отделением и местными жителями с помощью рукава животное было извлечено на поверхность и передано обладательнице. В результате инцидента животное не пострадало", - говорится в обнародованном в среду утром сообщении.

Теги: #гсчс #конь #львовская_область
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