Спасатели вытащили коня из выгребной ямы на Львовщине

В с. Толщев Пустомытовского района Львовской области во вторник в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в выгребную яму упал конь и не может самостоятельно выбраться, сообщает пресс-служба ГУ Госслужбы Украины по ЧС в области.

"Пожарно-спасательным отделением и местными жителями с помощью рукава животное было извлечено на поверхность и передано обладательнице. В результате инцидента животное не пострадало", - говорится в обнародованном в среду утром сообщении.