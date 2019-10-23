САП зарегистрировала дело по факту получения неправомерной выгоды 11 народными депутатами
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления народными депутатами Украины.
Как сообщила пресс-служба САП в Facebook в среду, по информации, обнародованной в средствах массовой информации, 11 народных избранников, которые являются членами парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, якобы получили по $30 тыс. неправомерной выгоды за голосование против законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости" (№2047-д).
"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины", - сказано в сообщении.
Досудебное расследование в соответствии с ч.7 ст.214 УПК Украины поручено детективам НАБУ, процессуальное руководство будет осуществлять САП.
Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 18 октября не поддержал законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости" (№2047-д). В то же время комитет намерен разработать альтернативный законопроект.
Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил ее членам пройти проверку на полиграфе для возобновления к ним доверия из-за скандала с законопроектами о площадках для оценки недвижимости.
Проверку на полиграфе проведут в среду, в частности, Арахамия и нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Она будет транслироваться в прямом эфире.
"Сообщаю: со мной детектор будет проходить глава фракции СН Арахамия. Прямая трансляция в 20.00", - написал Дубинский в Facebook.