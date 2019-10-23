В ближайшие дни в Украине по-прежнему будет тепло и сухо

В ближайшие сутки, 24 октября, в Украине будет продолжать господствовать очень теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг в Украине без осадков. Ночью и утром в большинстве областей туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 5-10°С, в Карпатах 0-5°С тепла; днем 15-20°С, на Закарпатье и Прикарпатье 21-26°С.

В Киеве - без осадков, ночью, утром туман; температура ночью 8-10°, днем 18-20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 октября самая высокая температура днем была 22,8 в 1989г, самая низкая ночью -5,0 в 1920г.

На 25 октября синоптики также прогнозируют погоду без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10° тепла; днем 14-19°, на крайнем западе до 24°.

В Киеве 25 октября будет тоже без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 16-18°.