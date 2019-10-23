События

11:16 23.10.2019

Основной версией взрыва гранаты в центре Киева является неосторожное обращение с взрывным устройством

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Основной версией взрыва гранаты в центре Киева является неосторожное обращение с взрывным устройством

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что взрыв на ул. Пушкинской в центре Киева, в результате которого погибли двое мужчин, произошел из-за неосторожного обращения с гранатой.

"Было установлено, что погибшие были знакомы друг с другом, они общались возле офиса и потом произошел взрыв. Есть свидетели, а также записи видеокамер, которые подтверждают, что к ним никто не подходил, и у них не было ни с кем конфликта", - рассказал Крищенко в прямом эфире на странице полиции Киева в Файсбуке.

По его словам, несмотря на то, что правоохранителями первоначально было возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины, основной версией взрыва остается неосторожное обращение с гранатой.

"Был проведен осмотр места происшествия, кроме того, во время обысков по месту жительства одного из погибших был обнаружен и изъят еще один запал от гранаты", - отметил Крищенко.

Теги: #киев #взрыв #граната #полиция #крищенко
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