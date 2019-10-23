Правоохранители разоблачили схему вербовки украинцев для переправки мигрантов в страны ЕС

Крымские полицейские и пограничники блокировали в Херсонской и Николаевской области деятельность организованной группы, которые переправляли в страны ЕС незаконных мигрантов.

"Правоохранители установили, что на территории Херсонской и Николаевской областей организованная группа занимается переправкой незаконных мигрантов из Турции в страны ЕС (в частности в Грецию и Италию)", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в среду.

Отмечается, что организованная группа действовала на территории Херсонской и Николаевской областей. Злоумышленников задержали в момент выхода яхты в море.

Так, организаторы преступной группы подыскивали граждан с финансовыми трудностями, а также самостоятельно строили так называемые "яхты", которые полностью оснащали для перевозки максимально возможного количества мигрантов, а при необходимости - и различных запрещенных предметов, в частности - наркотиков.

По информации правоохранителей, в указанный день яхта с "куратором" и двумя завербованными украинцами отправлялась из одного из портов Украины к берегам Турции, где осуществлялась посадка мигрантов на борт судна. После этого "куратор" сходил с яхты и возвращался в Украину самолетом, а два гражданина Украины направлялись к берегам стран ЕС с нелегами на борту.

"По прибытию мигранты имели возможность получить статус беженца, а украинцы - только суд и заключения, причем на достаточно большой срок. Кстати, в настоящее время в Греции и Италии за именно такие преступления отбывают наказание около 300 украинцев", - подчеркнули в полиции.

Во время санкционированных обысков следователи изъяли вещественные доказательства в рамках уголовного производства, открытого по ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения организаторам преступной группы в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.