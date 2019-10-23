Во Львове 12 студентов училища отравились газом из баллончика

Полиция Львовской области проводит проверку по факту отравления двенадцати студентов местного училища газом раздражающего действия.

"В Шевченковский отдел полиции 22 октября около 23:00 поступило сообщение от медиков одной из львовских больниц о доставлении в медицинское учреждение двенадцати несовершеннолетних юношей и девушек 15-17 лет, у которых диагностирован "отравление в результате токсического действия неизвестного вещества", - сообщает пресс-служба полиции в среду.

Так, предварительно установлено, что около 21:30 одна из студенток, жительница общежития, зашла в комнату своего знакомого, также студента, чтобы забрать свое зарядное устройство к телефону. В комнате она увидела баллончик яркого цвета, решила, что это духи и распылили его содержание. На самом деле баллончик содержал газ раздражающим действия "Перец-4". Как пояснил владелец, баллончик он приобрел несколько дней назад через Интернет.

Полицейские установили личности пациентов, ими оказались студенты одного из львовских училищ, все - жители общежития при учебном заведении.

"Четырех студентов после оказания медицинской помощи врачи отпустили, остальные остаются в больнице. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - отметили в полиции.