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09:07 23.10.2019

В Лисичанске подключили к электропитанию насосные станции, которые отключали из-за задолженности

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В Лисичанске подключили к электропитанию насосные станции, которые отключали из-за задолженности

В Лисичанске (Луганская обл.) подключили к электропитанию насосные станции "Лисичанскводоканала", которые отключали в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"22 октября в 16:50 в г.Лисичанск насосные станции ЛКСП "Лисичанскводоканал", которые 18 октября были отключены в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, подключены к электроснабжению", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что осуществляется постепенное заполнение системы водой.

Кроме того, спасатели в течение суток подвозили 170,8 куб. м. технической воды населению и на объекты инфраструктуры (с начала работ 630,3 куб. м технической воды).

Как сообщалось, во вторник на заседании внеочередной сессии Лисичанского городского совета 7-го созыва депутаты выделили 1 млн грн на финансовую поддержку предприятия "Лисичанскводоканал".

Лисичанск с 18 октября оставался без водоснабжения из-за ограничения подачи электроэнергии в связи с задолженностью. Специальная комиссия 22 октября объявила чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Главный инженер "Лисичанскводоканала" Виктор Францов заявил, что ситуация довольно критическая, так как платить деньги ЛЭО у коммунального предприятия нет возможности. Мэр города указал, что невосстановление водоснабжения в течение более трех суток привело к возникновению чрезвычайной ситуации государственного уровня. Он предложил присутствующим поддержать или не принять решение о введении чрезвычайной ситуации, что и было поддержано.

Теги: #лисичанск #насосная_станция #гсчс #электропитание
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