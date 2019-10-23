За минувшие сутки погиб украинский военный, три раненых в результате 24 обстрелов боевиков на Донбассе

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, два получили ранения и один – боевую травму, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"22 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил, два - получили ранения, а еще один - боевую травму", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Facebook в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов. В частности, трижды неподалеку Павлополя - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУР, вблизи Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов, у Новоселовки Второй – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов, дважды вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм, станковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, у Пищевика - из автоматических гранатометов, неподалеку Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вблизи Марьинки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов. В частности, четыре раза неподалеку Золотого - из стрелкового оружия и гранатометов различных систем, трижды у Зайцево - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Южного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды в районе Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов, дважды в районе Хутора Свободного - из подствольных и автоматических гранатометов, неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов, у Новотошковского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы вблизи Водяного на Приазовье - из артиллерии калибра 122 мм, дважды вблизи Пищевика и один раз неподалеку Павлополя - из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Песков - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано враждебные обстрелы из автоматических гранатометов неподалеку Зайцево из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов у Луганского.