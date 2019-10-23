События

07:29 23.10.2019

За минувшие сутки погиб украинский военный, три раненых в результате 24 обстрелов боевиков на Донбассе

2 мин читать
За минувшие сутки погиб украинский военный, три раненых в результате 24 обстрелов боевиков на Донбассе

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, два получили ранения и один – боевую травму, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"22 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил, два - получили ранения, а еще один - боевую травму", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Facebook в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов. В частности, трижды неподалеку Павлополя - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУР, вблизи Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов, у Новоселовки Второй – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов, дважды вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм, станковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, у Пищевика - из автоматических гранатометов, неподалеку Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вблизи Марьинки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов. В частности, четыре раза неподалеку Золотого - из стрелкового оружия и гранатометов различных систем, трижды у Зайцево - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Южного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды в районе Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов, дважды в районе Хутора Свободного - из подствольных и автоматических гранатометов, неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов, у Новотошковского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы вблизи Водяного на Приазовье - из артиллерии калибра 122 мм, дважды вблизи Пищевика и один раз неподалеку Павлополя - из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Песков - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано враждебные обстрелы из автоматических гранатометов неподалеку Зайцево из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов у Луганского.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:52 23.10.2019
С вечера 23 октября ограничат движение транспорта на ул. Малевича в Киеве

С вечера 23 октября ограничат движение транспорта на ул. Малевича в Киеве

04:37 23.10.2019
ЦИК планирует расширить цели использования персональных данных избирателей

ЦИК планирует расширить цели использования персональных данных избирателей

01:03 23.10.2019
Полиция устанавливает причины взрыва в центре Киева

Полиция устанавливает причины взрыва в центре Киева

00:37 23.10.2019
В Николаевской области правоохранители расследуют обстоятельства смертельной ДТП

В Николаевской области правоохранители расследуют обстоятельства смертельной ДТП

22:22 22.10.2019
Суд взял под стражу экс-нардепа Микитася и назначил залог 80 млн грн

Суд взял под стражу экс-нардепа Микитася и назначил залог 80 млн грн

19:57 22.10.2019
Поверенный в делах США в Украине Тейлор прибыл в Конгресс для дачи показаний в рамках расследования оснований импичмента Трампу

Поверенный в делах США в Украине Тейлор прибыл в Конгресс для дачи показаний в рамках расследования оснований импичмента Трампу

19:50 22.10.2019
В "Голосе" надеются, что Бундестаг признает Голодомор в Украине геноцидом

В "Голосе" надеются, что Бундестаг признает Голодомор в Украине геноцидом

19:03 22.10.2019
Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе с начала суток из-за обстрелов, украинские подразделения соблюдают условия прекращения огня – штаб ООС

Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе с начала суток из-за обстрелов, украинские подразделения соблюдают условия прекращения огня – штаб ООС

17:55 22.10.2019
Кому мешает производитель курятины без антибиотиков Эпикур

Кому мешает производитель курятины без антибиотиков Эпикур

13:14 22.10.2019
Двое украинских военных пострадали вследствие обстрелов на Донбассе с полуночи - Минобороны

Двое украинских военных пострадали вследствие обстрелов на Донбассе с полуночи - Минобороны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд взял под стражу экс-нардепа Микитася и назначил залог 80 млн грн

Причиной обвала подъезда дома в Дрогобыче в августе стало разрушение средней несущей стены подвала

Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе с начала суток из-за обстрелов, украинские подразделения соблюдают условия прекращения огня – штаб ООС

Депутаты Лисичанска выделили 1млн грн на финансовую поддержку "Лисичанскводоканала"

Генпрокуратура изменила подозрение Грымчаку на злоупотребление влиянием

ПОСЛЕДНЕЕ

Времена решения вопросов с помощью взяток прошли благодаря проекту LIFT - Трофимов

Причиной обвала подъезда дома в Дрогобыче в августе стало разрушение средней несущей стены подвала

Во Франции не видят на данном этапе оснований для переноса Brexit

ГБР начало расследование по факту закупки ГФС нерабочих сканеров для таможенной службы

Депутаты Лисичанска выделили 1млн грн на финансовую поддержку "Лисичанскводоканала"

США призывают РФ освободить осужденного в оккупированном Донецке украинского журналиста Асеева

Положительным моментом нового законопроекта о СБУ является четкая детализация, особенно полномочий сотрудников - Марчук

Генпрокуратура изменила подозрение Грымчаку на злоупотребление влиянием

В Ватикане опровергают сообщения об угрозе дефолта

Асад обвинил Эрдогана в "краже сирийской территории"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА