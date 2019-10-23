ЦИК планирует расширить цели использования персональных данных избирателей

Центральная избирательная комиссия одобрила предложение по усовершенствованию закона "О Государственном реестре избирателей" в части использования персональных данных избирателей относительно целей их использования, сообщила пресс-служба ЦИК.

"Комиссия одобрила предложение по совершенствованию Закона Украины "О Государственном реестре избирателей" в части использования персональных данных избирателей, содержащихся в базе данных Государственного реестра избирателей, изложенные в форме проекту Закона Украины о внесении изменений в статью 26 Закона Украины "О Государственном реестре избирателей" о дополнении перечня целей использования персональных данных избирателей, содержащиеся в базе данных Государственного реестра избирателей", - говорится в сообщении.

Как сообщается, члены Центризбиркома на заседании 22 октября одобрили предложение по совершенствованию закона "О Государственном реестре избирателей".

Отмечается, что это решение комиссия приняла с пояснительной запиской и сравнительной таблицей.