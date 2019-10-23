В Николаевской области правоохранители расследуют обстоятельства смертельной ДТП

Правоохранители расследуют причины дорожно-транспортного происшествия в Николаевской области, где погиб один человек и пострадало семь, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"Сегодня, 22 октября, около 22:30 на 116 км автодороги Н-24 "Благовещенское-Николаев" в Арбузинском районе произошло столкновение автомобилей Mercedes Vito, в котором находились шесть человек, и Fiat Qubo с водителем и пассажиром. Пассажир Fiat от полученных телесных повреждений погиб на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что других участников аварии госпитализировали в ближайшую больницу.

В настоящее время на месте работает патрульная полиция Арбузинского и Южноукраинского отделений полиции. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.