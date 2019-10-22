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22:22 22.10.2019

Суд взял под стражу экс-нардепа Микитася в зале суда и назначил залог 80 млн грн

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Суд взял под стражу экс-нардепа Микитася в зале суда и назначил залог 80 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для экс-народного депутата Максима Микитася, подозреваемого в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии. Ему избрали содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн до 14 ноября.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) решила изменить меру пресечения для бывшего народного депутата Максима Микитась, который подозревается в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии на 80 млн грн. Ему избрали содержание под стражей до 14 ноября с альтернативой залога 80 млн грн", - сообщила пресс-служба организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) во вторник вечером.

Как отмечается, Микитася взяли под стражу сразу в зале суда.

Как сообщалось, 2 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн бывшему нардепу Микитасю. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины.

Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (позднее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева, Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").

В НАБУ подчеркнули, что стоимость "этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81635448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей".

В мае 2019 о подозрении в совершении преступления было сообщено экс-командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщице и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнился исполнительным директором упомянутой компании.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

4 октября ВАКС избрал экс-нардепу Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн.

Теги: #арест #украина #суд #микитась
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