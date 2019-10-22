Поверенный в делах США в Украине Тейлор прибыл в Конгресс для дачи показаний в рамках расследования оснований импичмента Трампу

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор во вторник прибыл в Конгресс США для дачи свидетельских показаний перед тремя комитетами палаты представителей, передает The Hill.

Тейлор прибыл в Конгресс в сопровождении охраны и проигнорировал вопросы журналистов. Он дает показания в Конгрессе в рамках расследования, цель которого - определить, есть ли основания для импичмента.

Согласно серии текстовых сообщений, распространенных по итогам слушаний бывшего спецпредставителя США в Украине Курта Волкера, "высокопоставленные дипломаты США призывали избранного президента Украины провести расследование, связанное с семьей Джо Байдена, в обмен на организацию визита в Вашингтон". Речь идет о трех дипломатах - самом Волкере, о Тейлоре и постпреде США при ЕС Сондланде.

Тейлор, согласно этим сообщениям, предупреждал Сондланда, что "это безумие - удерживать помощь в ожидании помощи в политической кампании (против Байдена - ИФ)".

По данным агентства, утром 25 июля перед телефонным разговором между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским Волкер написал сообщение помощнику Зеленского Андрею Ермаку, в котором призывал Киев провести расследование дел семьи Байдена в обмен на визит Зеленского в Вашингтон.

Кроме того, Волкер, Сондланд и Тейлор обсуждали текст заявления, которое Зеленский должен был бы выпустить в поддержку расследования.

И Волкер, и Сондланд уже дали показания Конгрессу США.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.