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19:03 22.10.2019

Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе с начала суток из-за обстрелов, украинские подразделения соблюдают условия прекращения огня – штаб ООС

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Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе с начала суток из-за обстрелов, украинские подразделения соблюдают условия прекращения огня – штаб ООС

В течение суток вторника боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего ранения или боевые травмы получили трое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР)… В течение текущих суток, в результате обстрелов, ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил, еще один - получил боевое травмирование", - говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 6 обстрелов по позициям Объединенных сил: трижды неподалеку Павлополя с направления н.п.Украинское и Сосновское - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУР; вблизи Новотроицкого с направления Докучаевска - из ручных противотанковых гранатометов; у Новоселовки с направления Васильевки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Водяного с направлению н.п.Пикузы - из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил 7 обстрелов украинских позиций: неподалеку Золотого с направления Первомайска - из стрелкового оружия; трижды у Зайцево - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Южного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды в районе н.п.Новолуганское - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", - говорится в сводке.

Теги: #оос #обстрел
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