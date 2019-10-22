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18:42 22.10.2019

Депутаты Лисичанска выделили 1млн грн на финансовую поддержку "Лисичанскводоканала"

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Депутаты Лисичанска выделили 1млн грн на финансовую поддержку "Лисичанскводоканала"

Во вторник на заседании внеочередной сессии Лисичанского городского совета (Луганская обл.) 7-го созыва депутаты выделили 1 млн грн на финансовую поддержку предприятия "Лисичанскводоканал", сообщает пресс-служба горсовета.

"Сегодня решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) было выделено 1млн грн на финансовую поддержку ЛКСП "Лисичанскводоканал" из областного бюджета", - сообщил во время заседания городской голова Лисичанска Сергей Шилин.

Как сообщалось, Лисичанск с 18 октября остается без водоснабжения из-за ограничения подачи электроэнергии в связи с задолженностью. 22 октября специальная комиссия объявила чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Главный инженер "Лисичанскводоканала" Виктор Францов заявил, что ситуация довольно критическая, так как платить деньги ЛЭО у коммунального предприятия нет возможности. Мэр города указал, что не восстановление водоснабжения в течение более трех суток привело к возникновению чрезвычайной ситуации государственного уровня. Он предложил присутствующим поддержать или не принять решение о введении чрезвычайной ситуации, что и было поддержано.

Теги: #лисичанскводоканал #луганская_область #водоснабжение
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