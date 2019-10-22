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18:22 22.10.2019

США призывают РФ освободить осужденного в оккупированном Донецке украинского журналиста Асеева

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США призывают РФ освободить осужденного в оккупированном Донецке украинского журналиста Асеева

Посольство США в Украине выражает обеспокоенность из-за приговора "суда" в так называемой "ДНР" украинскому журналисту, публицисту Станиславу Асееву.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что украинский журналист Станислав Асеев был осужден так называемой "Донецкой Народной Республикой" до 15 лет заключения. Мы призываем Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить его и других несправедливо задержанных украинцев", - сказано в сообщении посольства в Твиттере.

Как сообщалось, 22 октября сайт "генеральной прокуратуры" так называемой "ДНР" опубликовал информацию о том, что в августе приговором "Апелляционной палаты Верховного Суда ДНР" Асеев признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 329 (организация экстремистского сообщества), ст. 321 (шпионаж), ч. 4 ст. 32, ст. 321 (подстрекательство к шпионажу), ч. 1 ст. 325 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 326 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности) "Уголовного кодекса" так называемой "ДНР".

Согласно сайту "генеральной прокуратуры" так называемой "ДНР", в августе приговором "Апелляционной палаты Верховного Суда ДНР" Асеев признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 329 (организация экстремистского сообщества), ст. 321 (шпионаж), ч. 4 ст. 32, ст. 321 (подстрекательство к шпионажу), ч. 1 ст. 325 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 326 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности) "Уголовного кодекса" так называемой "ДНР".

"Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком на 2 года и 6 месяцев, с ограничением свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - отмечается в сообщении "генпрокуратуры" так называемой "ДНР".

Асеев, проживающий на оккупированной территории Донецкой области, публиковался в украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин. Об исчезновении блогера стало известно 11 июня 2017 года, в последний раз Асеев выходил на связь 2 июня.

16 июня 2017 года контролирующие отдельные районы Донецкой области боевики так называемой "ДНР" подтвердили, что пропавший в оккупированном Донецке Асеев задержан по обвинению в шпионаже.

Теги: #сша #ордо #приговор #журналист
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