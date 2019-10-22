Положительным моментом нового законопроекта о СБУ является четкая детализация, особенно полномочий сотрудников - Марчук

Первый глава Службы безопасности Украины, экс-секретарь СНБО, Евгений Марчук отмечает добротность новой редакции закона "О Службе безопасности Украины" в частности, высокую детализацию полномочий сотрудников спецслужбы.

"Закон выписан добротно. Положительным моментом является четкая детализация, особенно полномочий сотрудников. Ведь граница между оперативной комбинацией и авантюрой тонкая", - отметил Марчук во вторник в ходе круглый стол по вопросам законодательного обеспечения реформирования СБУ в Национальном институте стратегических исследований в Киеве.

Он также подчеркнул важность информационного сопровождения реформы на всех этапах, проведения разъяснительной работы.

"Мы еще долго будем ощущать козни России, поэтому важным является вопрос мотивации сотрудников. Показательно, что именно Служба понесла первые потери в начале агрессии. Сверхважно в условиях войны стимулировать и поощрять кадры", - подчеркнул Марчук.

Евгений Марчук - первый руководитель Службы безопасности Украины (1991-1994 гг), премьер-министр Украины в 1995—1996 гг. С 1999г по 2003г был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Кандидат юридических наук (диссертация по криминологии и уголовному праву).