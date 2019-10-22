На Днепропетровщине задержали ранее судимых членов ОПГ, нападавших на аграриев и предпринимателей

Полицейские Управления стратегических расследований совместно с бойцами "КОРД" задержали троих ранее судимых мужчин, которые подозреваются в хулиганстве, поджоге, разбойных нападениях и вымогательстве денег у аграриев и предпринимателей, сообщается на официальном сайте Нацполиции.

Согласно сообщению, группа лиц возрастом 25, 26 и 28 лет уже имеет судимость после совершения в сентябре этого года хулиганства с применением оружия. В ходе нападения, местный житель получил огнестрельное ранение.

Правоохранительные органы провели обыски по месту жительства и в автомобилях подозреваемых, в ходе которых изъяли балаклавы, перчатки и оружие, которые использовались во время преступлений. Следственные действия проводятся в рамках производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.