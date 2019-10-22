"Суд" в так называемой "ДНР" приговорил украинского журналиста Асеева к 15 годам лишения свободы

"Апелляционная палата Верховного суда ДНР" приговорила украинского журналиста, публициста Станислава Асеева к 15 годам лишения свободы за "шпионаж и призывы к экстремистской деятельности".

Как сообщается во вторник на сайте "генеральной прокуратуры" так называемой "ДНР", в августе приговором "Апелляционной палаты Верховного Суда ДНР" Асеев признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 329 (организация экстремистского сообщества), ст. 321 (шпионаж), ч. 4 ст. 32, ст. 321 (подстрекательство к шпионажу), ч. 1 ст. 325 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 326 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности) "Уголовного кодекса" так называемой "ДНР".

"Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком на 2 года и 6 месяцев, с ограничением свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - отмечается в сообщении "генпрокуратуры" так называемой "ДНР".

Как сообщалось, Асеев, проживающий на оккупированной территории Донецкой области, публиковался в украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин. Об исчезновении блогера стало известно 11 июня 2017 года, в последний раз Асеев выходил на связь 2 июня.

16 июня 2017 года контролирующие отдельные районы Донецкой области боевики так называемой "ДНР" подтвердили, что пропавший в оккупированном Донецке Асеев задержан по обвинению в шпионаже.