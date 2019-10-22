В Киеве появится музей истории Труханова острова

Власти Киева решили создать музей истории Труханова острова, к созданию экспозиции привлекут инвесторов.

"По предварительной информации, объект инвестирования будет включать помещения музейной экспозиции, инвентарную и туалет. В музейной экспозиции истории Труханова острова будут представлены различные периоды истории: дореволюционный, довоенный и современный. Музейная экспозиция будет сформирована из фотографий, найденных артефактов и картографических источников, рассказывать реальные интересные истории, связанные с островом", - сообщается на сайте КГГА.

Заказчиком реализации проекта был избран Центральный парк культуры и отдыха города Киева. Коммунальному предприятию "Киевское инвестиционное агентство" поручено провести подготовку прединвестиционных работ, а именно: разработку и согласование ориентировочных технико-экономических показателей, возможных предпроектных предложений и получение заключений по проекту.

Музей предполагают расположить на территории Труханова острова в Днепровском районе столицы. Предварительно установлено, что он будет иметь ориентировочную площадь 0,07 га и находится на учете Центрального парка культуры и отдыха в столице.