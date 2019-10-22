События

15:19 22.10.2019

В аэропорту "Борисполь" ближе к полуночи аммиака в воздухе уже не было, на поле неподалеку обнаружены емкости для удобрений – ГСЧС

2 мин читать
В аэропорту "Борисполь" ближе к полуночи аммиака в воздухе уже не было, на поле неподалеку обнаружены емкости для удобрений – ГСЧС

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на территории международного аэропорта "Борисполь", где накануне вечером было зафиксировано появление вредных летучих веществ (чувствовался резкий запах аммиака), по состоянию ближе к полуночи аммиака в воздухе уже не было.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС со ссылкой на директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимира Демчука, при проведении замеров с 21:30 до 23:00 содержания аммиака в воздухе не обнаружено.

Он напомнил, что в 18:20 в ГСЧС поступило сообщение о том, что в воздухе на взлетно-посадочной полосе аэропорта чувствовался резкий запах аммиака, в результате был приостановлен вылет самолетов.

Мобильная химическая лаборатория осуществила 14 замеров воздуха в аэропорту и 5 замеров почвы и воздуха за его пределами. "По результатам замеров выявлено наличие аммиака в воздухе без превышения предельно допустимой концентрации", - сообщил Демчук.

Он указал, что в 20:11 работа аэропорта была возобновлена.

"Представители ГСЧС во взаимодействии с Нацполицией и администрацией аэропорта на поле, за пределами периметра аэропорта, обнаружили емкости для транспортировки и хранения, предварительно, минеральных удобрений", - проинформировал директор департамента, добавив, что дальнейшие меры по расследованию причин загрязнения воздуха опасными химическими веществами осуществляет Нацполиция.

Как сообщалось, в понедельник на сайте аэропорта "Борисполь" появилась информация о том, что "в связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности аммиаксодержащими веществами, по предварительным оценкам, произошло высвобождение летучих вредных веществ".

В аэропорту работала комиссия ГСЧС Украины, обслуживание в терминалах было временно приостановлено, а после проверок возобновлено.

ГСЧС сообщала, что вследствие распространения вредных веществ возле аэропорта "Борисполь" к медикам обратилось около 50 человек, один сотрудник авиакомпании госпитализирован.

Теги: #гсчс #загрязнение #воздух
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:01 22.10.2019
Минэкоэнерго Украины отрицает превышение загрязняющих веществ в воздухе

Минэкоэнерго Украины отрицает превышение загрязняющих веществ в воздухе

12:16 22.10.2019
В Украине - привычная для осени концентрация загрязняющих веществ в воздухе, без аномалий - директор Гидрометцентра

В Украине - привычная для осени концентрация загрязняющих веществ в воздухе, без аномалий - директор Гидрометцентра

10:37 19.10.2019
Спасатели обезвредили за неделю почти 700 взрывоопасных предметов на Донбассе

Спасатели обезвредили за неделю почти 700 взрывоопасных предметов на Донбассе

06:32 15.10.2019
В Хмельницкой области пиротехники ГСЧС уничтожили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны

В Хмельницкой области пиротехники ГСЧС уничтожили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны

05:34 15.10.2019
В Николаевской области произошло ДТП, погибли 4 человека, 6 получили травмы – ГСЧС

В Николаевской области произошло ДТП, погибли 4 человека, 6 получили травмы – ГСЧС

10:01 12.10.2019
В Одессе спасатели ликвидировали пожар в цеху по изготовлению декоративного освещения

В Одессе спасатели ликвидировали пожар в цеху по изготовлению декоративного освещения

08:28 09.10.2019
В Украине 9-10 октября ожидаются ночные заморозки – ГСЧС

В Украине 9-10 октября ожидаются ночные заморозки – ГСЧС

15:37 08.10.2019
МВД Украины хочет приобрести 13 самолетов у ГП "Антонов" для ГСЧС и Нацгвардии

МВД Украины хочет приобрести 13 самолетов у ГП "Антонов" для ГСЧС и Нацгвардии

08:41 08.10.2019
В Украине ночью 9-10 октября ожидаются ночные заморозки в воздухе

В Украине ночью 9-10 октября ожидаются ночные заморозки в воздухе

20:23 07.10.2019
Спасатели локализовали пожар в Доме культуры в Харькове

Спасатели локализовали пожар в Доме культуры в Харькове

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Суд" в так называемой "ДНР" приговорил украинского журналиста Асеева к 15 годам лишения свободы

Контрразведка СБУ задержала экс-замминистра экономики Бровченко по подозрению в госизмене

Двое украинских военных пострадали вследствие обстрелов на Донбассе с полуночи - Минобороны

Лисичанск несколько дней без водоснабжения, в городе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня

Судьба шести украинцев с исчезнувшего в океане в сентябре судна неизвестна, Денисова просит ООН и МККК о содействии в поиске

ПОСЛЕДНЕЕ

В Ватикане опровергают сообщения об угрозе дефолта

Асад обвинил Эрдогана в "краже сирийской территории"

На Днепропетровщине задержали ранее судимых членов ОПГ, нападавших на аграриев и предпринимателей

"Суд" в так называемой "ДНР" приговорил украинского журналиста Асеева к 15 годам лишения свободы

Джимми Картер госпитализирован после падения

Контрразведка СБУ задержала экс-замминистра экономики Бровченко по подозрению в госизмене

В Киеве появится музей истории Труханова острова

В Киеве презентовали книгу об Украине в российской исторической пропаганде

Информация о минировании харьковских вузов не подтвердилась

Суд по делу Штепы сдвинулся с мертвой точки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА