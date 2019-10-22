В аэропорту "Борисполь" ближе к полуночи аммиака в воздухе уже не было, на поле неподалеку обнаружены емкости для удобрений – ГСЧС

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на территории международного аэропорта "Борисполь", где накануне вечером было зафиксировано появление вредных летучих веществ (чувствовался резкий запах аммиака), по состоянию ближе к полуночи аммиака в воздухе уже не было.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС со ссылкой на директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимира Демчука, при проведении замеров с 21:30 до 23:00 содержания аммиака в воздухе не обнаружено.

Он напомнил, что в 18:20 в ГСЧС поступило сообщение о том, что в воздухе на взлетно-посадочной полосе аэропорта чувствовался резкий запах аммиака, в результате был приостановлен вылет самолетов.

Мобильная химическая лаборатория осуществила 14 замеров воздуха в аэропорту и 5 замеров почвы и воздуха за его пределами. "По результатам замеров выявлено наличие аммиака в воздухе без превышения предельно допустимой концентрации", - сообщил Демчук.

Он указал, что в 20:11 работа аэропорта была возобновлена.

"Представители ГСЧС во взаимодействии с Нацполицией и администрацией аэропорта на поле, за пределами периметра аэропорта, обнаружили емкости для транспортировки и хранения, предварительно, минеральных удобрений", - проинформировал директор департамента, добавив, что дальнейшие меры по расследованию причин загрязнения воздуха опасными химическими веществами осуществляет Нацполиция.

Как сообщалось, в понедельник на сайте аэропорта "Борисполь" появилась информация о том, что "в связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности аммиаксодержащими веществами, по предварительным оценкам, произошло высвобождение летучих вредных веществ".

В аэропорту работала комиссия ГСЧС Украины, обслуживание в терминалах было временно приостановлено, а после проверок возобновлено.

ГСЧС сообщала, что вследствие распространения вредных веществ возле аэропорта "Борисполь" к медикам обратилось около 50 человек, один сотрудник авиакомпании госпитализирован.