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15:03 22.10.2019

В Киеве презентовали книгу об Украине в российской исторической пропаганде

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В Киеве презентовали книгу об Украине в российской исторической пропаганде

Книга "Ре-визия истории: российская историческая пропаганда и Украина", содержащая анализ связанных с Украиной ключевых нарративов российской исторической пропаганды и ответ украинских историков на эти нарративы, была представлена в Киеве во вторник.

Книга подготовлена ОО "Интерньюз-Украина" совместно с отечественными историками.

В период с января 2016-го по апрель 2019-го годов эксперты общественной организации "Интерньюз-Украина" исследовали ключевые посылы более 850 тысяч публикаций в социальной сети "ВКонтакте" и еще 16 тысяч постов в Facebook, в которых использовались псевдоисторические клише об Украине и ее истории. Как говорят организаторы проекта, это было сделано для выявления наиболее частых пропагандистских месседжей, которыми в СМИ и соцсетях так или иначе оправдывается военная агрессия РФ против Украины.

"Незаконную аннексию Крыма аргументировали тем, что Крым всегда был "российским", и что он "святыня российского христианства". Российскую агрессию на Донбассе аргументировали тем, что Донбасс оказался в составе Украины "случайно", и что там живут исключительно "русскоязычные", которых вот-вот придут уничтожать "украинские нацисты", потому что "все украинцы – нацисты", - отметил в ходе презентации директор по аналитике ОО "Интерньюз-Украина" Владимир Ермоленко.

Анализ публикаций в Facebook и "ВКонтакте" позволил выделить основные нарративы пропаганды РФ и сформировать сжатый, а также максимально информативный ответ украинских историков на них.

"Российская историческая пропаганда – это не только дезинформация и "фейковые новости". Все гораздо сложнее. Она использует смесь фактов и вымыслов, знаний и манипуляций. В новом ее виде это попытка утвердить свой нарратив и обесценить нарратив оппонента с помощью упрощенных и однозначных тезисов, часто подкрепленных сильными эмоциями", - отмечает аналитик ОО "Интерньюз-Украина" Оксана Илюк.

Ответ отечественных ученых был опубликован за деньги благотворительного фонда "Видродження" и предполагает бесплатное распространение книги по городам Украины, особенное внимание организаторы обещают уделить южным и восточным регионам страны, которые по их словам, наибольше пострадали от воздействия российской исторической пропаганды.

Помимо физического носителя, прочитать "Ре-визию истории" можно будет бесплатно онлайн.

Теги: #история #книга #презентация #пропаганда_рф
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