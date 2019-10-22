Информация о минировании харьковских вузов не подтвердилась

Информация о минировании Харьковского национального университета искусств, Харьковского национального медицинского университета и Харьковского национального педагогического университета, а также жилого дома на ул.Архитекторов, поступившая в полицию во вторник, не подтвердилась.

"Всего специалисты обследовали более 9000 кв. метров помещений и 3000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 530 человек. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о случившемся зарегистрирована в соответствующих отделах полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Полиция принимает меры, чтобы установить личность лжеминера и задержать его.