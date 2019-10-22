26-летний россиянин попросил убежища в Украине - Госпогранслужба

26-летний гражданин РФ, прибывший в понедельник в пункт пропуска "Сеньковка" в Черниговской области, попросил в Украине политического убежища, сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

"Во время прохождения иностранцем пограничного контроля он обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине. В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти", - говорится в сообщении.

После проведения необходимых мероприятий гражданин РФ был направлен в органы Государственной миграционной службы Украины.