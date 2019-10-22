События

14:06 22.10.2019

26-летний россиянин попросил убежища в Украине - Госпогранслужба

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26-летний россиянин попросил убежища в Украине - Госпогранслужба

26-летний гражданин РФ, прибывший в понедельник в пункт пропуска "Сеньковка" в Черниговской области, попросил в Украине политического убежища, сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

"Во время прохождения иностранцем пограничного контроля он обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине. В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти", - говорится в сообщении.

После проведения необходимых мероприятий гражданин РФ был направлен в органы Государственной миграционной службы Украины.

Теги: #госпогранслужба #убежище #россиянин
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