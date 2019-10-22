Двое украинских военных пострадали вследствие обстрелов на Донбассе с полуночи - Минобороны

Один украинский военнослужащий Объединенных сил получил ранение и еще один – боевую травму вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины с начала суток во вторник, сообщается на официально сайте Министерства обороны Украины.

"В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил ранен, еще один получил боевое травмирование", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, с начала суток по состоянию на 12.30 боевики открывали огонь пять раз, в том числе на участке разведения сил и средств в районе г.Золотое Луганской области.

В ходе обстрелов незаконные вооруженные формирования использовали запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также крупнокалиберные пулеметы, противотанковый ракетный комплекс, станковые и ручные противотанковые гранатометы.