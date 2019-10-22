Лисичанск несколько дней без водоснабжения, в городе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня

Город Лисичанск (Луганская обл.) с 18 октября остается без водоснабжения из-за ограничения подачи электроэнергии в связи с долгами. Специальная комиссия объявила чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Как сообщается на сайте горсовета, на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) был рассмотрен вопрос возникновения чрезвычайной ситуации государственного уровня в связи с аварийной ситуацией на объектах "Лисичанскводоканал", возникшей в результате полного ограничения поставок электрической энергии ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) с 13:30 18 октября.

Главный инженер "Лисичанскводоканала" Виктор Францов заявил, что ситуация довольно критическая, так как платить деньги ООО "ЛЭО" у коммунального предприятия нет возможности.

Мэр города Сергей Шилин указал, что не восстановление водоснабжения в течение более трех суток привело к возникновению чрезвычайной ситуации государственного уровня. Он предложил присутствующим поддержать или не принять решение о введении чрезвычайной ситуации.

В итоге комиссия решила признать сложившуюся ситуацию чрезвычайной, руководителем работ по ее ликвидации назначен заместитель городского головы Андрей Якимчук.

Принято также решение подготовить и направить письма о прекращении водоснабжения и водоотвода, что наносит ущерб населению, экологическому и эпидемиологическому состоянию и имуществу громады, президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку, народному депутату Александру Сухову, прокурору Луганской области, ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, ГУ Национальной полиции в Луганской области, а руководителю "Лисичанскводоканала" поручено предпринять меры по оплате долгов за потребленную электроэнергию ООО "Энера Схид" и ООО "Луганское энергетическое объединение" согласно договоренностям.

В связи с возникновением чрезвычайной ситуации решено внести изменения в графики работы подчиненных учреждений образования и культуры, а в случае необходимости приостановить функционирование этих заведений; внести изменения в режим работы медицинских учреждений и отменить плановые операции.

На вторник, 22 октября, объявлена внеочередная сессия горсовета, которая должна рассмотреть вопрос выделения средств на финансовую поддержку "Лисичанскводоканала".