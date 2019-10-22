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12:36 22.10.2019

Судьба шести украинцев с исчезнувшего в океане в сентябре судна неизвестна, Денисова просит ООН и МККК о содействии в поиске

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Судьба шести украинцев с исчезнувшего в океане в сентябре судна неизвестна, Денисова просит ООН и МККК о содействии в поиске

Судьба шести граждан Украины – членов экипажа исчезнувшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode - до сих пор неизвестна, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит мониторинговую миссию ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста (МККК) о содействии в поиске.

"По состоянию на сегодняшний день не получено никакого официального ответа на мои обращения по поиску шести граждан Украины, членов экипажа судна Bourbon Rhode. Судьба Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева – неизвестна", - написала Денисова на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Она проинформировала, что обратилась к председателю мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильде Богнер и вице-президенту Международного комитета Красного Креста Жилю Карбонье с просьбой поспособствовать эффективному поиску граждан Украины.

Как сообщалось, 26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (Заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого находились 10 граждан Украины, из которых двое погибли, двое спасены.

Поисковую операцию проводил MRCC (Морской центр спасения и координации).

7 октября президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой продолжить поисковые работы членов экипажа Bourbon Rhode.

Теги: #денисова #украинцы #крушение #поиск #океан
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