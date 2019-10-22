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12:16 22.10.2019

В Украине - привычная для осени концентрация загрязняющих веществ в воздухе, без аномалий - директор Гидрометцентра

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В Украине - привычная для осени концентрация загрязняющих веществ в воздухе, без аномалий - директор Гидрометцентра

В Украине наблюдается привычная для осени концентрация загрязняющих веществ в воздухе, ничего аномального не происходит, констатирует директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

"Та обеспокоенность, которая распространялась среди общественных организаций, распространялась средствами массовой информации, на наш взгляд, не имеет существенных оснований", - сказал он на брифинге относительно ситуации с состоянием загрязнения атмосферного воздуха в Украине во вторник в Киеве.

Директор Укргидрометцентра подчеркнул, что концентрация оксида углерода составляла от 0,1 до 1,4, что – в пределах максимально допустимой концентрации (5 микрограмм на 1 куб м).

Кульбида отметил, что только в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе было превышение предельно допустимой концентрации (ПДК). Однако этот показатель характерен для осеннего периода, "это привычный режим загрязнения".

"Таким образом, можно сделать вывод: ничего необычного с точки зрения атмосферного воздуха в Украине не произошло. Это привычные концентрации загрязняющих веществ, которые повторяются очень часто", - добавил он.

Среди прочего директор Укргидрометцентра отметил, что густые туманы в последнее время, а также некоторое накопление вредных веществ является следствием погодных условий, которые наблюдаются в октябре: сухая погода без осадков, отсутствие ветра, отсутствие перемещения приземистого слоя воздуха с верхними шарами атмосферы.

В свою очередь, директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук заявил, что в Киевской области ситуация с пожарами на торфяниках не является проблемной.

"Таким образом, можно сделать вывод, что связывать загрязнение атмосферного воздуха с пожарами на торфяниках в Киевской области безосновательно", - констатировал он.

Как сообщалось, в Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского опровергли информацию о высоком уровне загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода над Украиной.

По словам ее специалистов, в частности, в Киеве максимальные разовые концентрации оксида углерода на стационарных постах колебались в пределах 0,4-1,0 ПДК (предельно допустимая концентрация), в Виннице - 0,3-0,4 ПДК, в Харькове - 0,3-0, 8 ПДК, в Кропивницком - 0,6 ПДК.

В обсерватории подтвердили, что когда образуется задерживающий слой воздуха туманы и приземные инверсии действительно могут способствовать накоплению загрязняющих веществ. Но по данным наблюдений на сети мониторинга Гидрометслужбы, в последние дни высоких уровней загрязнения оксидом углерода не зафиксировано.

Ранее в понедельник в соцсетях распространилась информация о высоких уровнях загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода в городах на всей территории Украины

Теги: #погода #укргидрометцентр #воздух
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