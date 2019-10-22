Сивохо будет отвечать за гуманитарное направление деятельности СНБО и за "работу с людьми и смыслами"

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо отмечает, что нет простых решений в вопросе установления мира на востоке Украины.

"Не ожидал, что у меня столько поклонников, в том числе тайных. В любом случае, всем огромное спасибо за внимание ко мне и к теме Донбасса. Понимаю, что болит, что нет простых решений и все уже устали надеяться и ждать", - написал Сивохо в своем обращении в социальной сети Facebook.

Он заявил, что будет отвечать исключительно за гуманитарное направление деятельности СНБО и за "работу с людьми и смыслами". Он заверил, что вместе с ним также будут работать выходцы из Донбасса и не стоит делать поспешные выводы о его назначении.

"А пока давайте объединять усилия во имя Донбасса, Крыма и Украины. Мир нам!", - закончил обращение нардеп.

Сивохо - шоумен, креативный продюсер студии "Квартал 95" - 21 октября сообщил, что назначен на должность советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. На внеочередных парламентских выборах 21 июля баллотировался в Верховную Раду по мажоритарному округу №49 (Донецкая область) от партии "Слуга народа", однако там победил представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Валерий Гнатенко.

Сивохо родился и жил в Донецке, затем переехал в Киев.