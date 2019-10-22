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11:58 22.10.2019

Полиция проверяет информацию о минировании Львовских обладминистрации и вокзала

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Полиция проверяет информацию о минировании Львовских обладминистрации и вокзала

Полиция проверяет информацию о минировании зданий Львовской областной государственной администрации и железнодорожного вокзала во Львове после поступившего сообщения о минировании, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Сегодня на электронную почту полиции Львовской области поступило сообщение о том, что главный железнодорожный вокзал во Львове и здание Львовской обладминистрации заминированы", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что в указанных локациях уже работают эксперты-взрывотехники, кинологи и специалисты других служб, проводится эвакуация персонала и посетителей. После эвакуации будет проведен осмотр зданий и прилегающей территории.

Теги: #львов #минирование
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