Полиция проверяет информацию о минировании Львовских обладминистрации и вокзала

Полиция проверяет информацию о минировании зданий Львовской областной государственной администрации и железнодорожного вокзала во Львове после поступившего сообщения о минировании, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Сегодня на электронную почту полиции Львовской области поступило сообщение о том, что главный железнодорожный вокзал во Львове и здание Львовской обладминистрации заминированы", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что в указанных локациях уже работают эксперты-взрывотехники, кинологи и специалисты других служб, проводится эвакуация персонала и посетителей. После эвакуации будет проведен осмотр зданий и прилегающей территории.